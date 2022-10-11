Джинсы, юбка, брюки: топ-9 низов на осень, которые сделают ваш образ безупречным

Несмотря на то, что осень очень переменчива, девушкам все равно хочется стильно выглядеть и приятно выглядеть. Для этого нам нужно иметь не только базовые вещи, но несколько элементов гардероба, которые позволят создать эффектный look. Какой низ купить на осень – читайте дальше.

Стильный образ не только делает нас привлекательными в глазах других, но и придает нам уверенность в себе, пишет 24 канал. На первый взгляд кажется, что создать осенний аутфит достаточно просто и легко, впрочем, эта задача не всегда проста, поскольку нужно учитывать погодные условия и в соответствии с ними подбирать верхнюю одежду и обувь.

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И если с верхней одеждой, к которой можно отнести водолазки, блузы, жакеты или свитера можно справиться, то часто под низ нам приходит идея одеть джинсы или брюки. В этом нет ничего плохого, однако есть немало других «низов», которые сделают наш образ более интересным и эффектным.

Ураинская стилистка, которая активно ведет блог и рассказывает о трендовых нарядах и стильных образах, рассказала в своей инстаграмме о топовых нарядах на низ, с которым можно соединить верхнюю одежду осенью.

Топ-9 низов на осень

Кожаная юбка длины меди идеально сочетается с водолазкой или кардиганом. Сочетайте такие изделия с лоферами, сапогами-носками и с массивными ботинками.



Стильные образы на осень 2022 / Фото с Instagram

Брюки-карго не являются новинкой, однако только сейчас знаменитости начали их активно носить. Стоит только обратить на недавние образы Ким Кардашян. Сочетайте их с туфлями, ковбойскими сапогами и с массивными ботинками.



Стильные образы на осень 2022 / Фото с Instagram

Юбка-мини осенью идеально сочетается с ковбойскими сапогами, резиновыми сапогами и ботфортами. Сверху одевайте черный свитшот, кожанку и даже головной убор – бейболку. Такой образ точно вам понравится!



Стильные образы на осень 2022 / Фото с Instagram

Белые джинсы прекрасно сочетаются со свитерами на змейке и свитерами в полоску, которые еще не утратили своей популярности. Среди обуви выбирайте кроссовки, массивные ботинки или ковбойские сапоги.



Стильные образы на осень 2022 / Фото с Instagram

Джинсовые юбки хорошо сочетаются с кроп-топами и куртками в стиле бохо. Носить их следует с лоферами, ботильонами и кроссовками.



Стильные образы на осень 2022 / Фото с Instagram

Брюки оверсайз ни с чем так гармонично не смешиваются, как с жакетами. Довершайте образ туфлями, кроссовками, лоферами или сапогами на каблуке.



Стильные образы на осень 2022 / Фото с Instagram

Кожаные брюки хорошо сочетаются с гольфами и свитерами. Довершить такие аутфиты можно кедами и сапогами.



Стильные образы на осень 2022 / Фото с Instagram

Трикотажные юбки – идеальный вариант осени. Сочетайте их с трикотажными жилетками, кардиганами и свитерами и довершайте ботинками челси или ботфортами.



Стильные образы на осень 2022 / Фото с Instagram

Черные джинсы подходят к любым нейтральным или ярким кроп-топам и водолазкам. Довершайте look кедами, лоферами или ботильонами.

Стильные образы на осень 2022 / Фото с Instagram