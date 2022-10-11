Итальянский модный Дом представил на подиуме целый эшелон образов в довольно смелом розовом цвете, который называется Pink PP. Он был разработан специально для коллекции Valentino осень-зима 2022/2023 в сотрудничестве с Pantone.

Читайте также Лавандовый – самый модный цвет осени: какие вещи приобрести на новый сезон

Оттенок Pink PP довольно смелый, яркий и даже дерзкий. Дизайн креативного директора сделал его элегантным и королевским. Силуэты в новой коллекции были также представлены резкими и драматическими.

Пиччоли представил прозрачные расстегнутые рубашки с падающими на штаны воланами, а также халаты и вырезы на нарядах. Кроме эффектных платьев и костюмов, дизайнер добавил к цельному образу ярко-розовые колготки, сумки и лакированные туфли на массивной платформе и каблуке.



Pink PP – главный цвет 2023 года / Фото с Vogue



Pink PP – главный цвет 2023 года / Фото с Vogue

Такая монохромность была акцентирована умышленно, чтобы привлечь внимание к чему-то более глубокому: к человеку, окутанному розовой одеждой.

Многие знаменитости сразу после показа стали примерять на светских мероприятиях и красных дорожках наряды из новой коллекции. Fashion-эксперты называют оттенок Pink PP – главным цветом 2023 года.

В наряде от Valentino красовалась немецкая инфлюэнсерша Леони Ганне, актриса Зендея, певица Ариана Гранде, модель Джиджи Хадид и жена Бруклина Бекхэма – Никола Пельтц.



Pink PP – главный цвет 2023 года / Фото с Vogue



Pink PP – главный цвет 2023 года / Фото с Vogue



Pink PP – главный цвет 2023 года / Фото с Vogue



Pink PP – главный цвет 2023 года / Фото с Vogue



Pink PP – главный цвет 2023 года / Фото с Vogue