Італійський модний Дім представив на подіумі цілий ешелон образів у досить сміливому рожевому кольорі, який називається Pink PP. Він був розроблений спеціально для колекції Valentino осінь-зима 2022/2023 у співпраці з Pantone.

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Відтінок Pink PP є доволі сміливим, яскравим та навіть зухвалим. Дизайн креативного директора зробив його елегантним та королівським. Силуети в новій колекції були також представлені різкими і драматичними.

Піччолі представив прозорі розстібнуті сорочки з воланами, що спадали на штани, а також халати та вирізи на вбранні. Окрім ефектних суконь та костюмів, дизайнер додав до цілісного образу яскраво-рожеві колготки, сумки та лаковані туфлі на масивній платформі та підборах.



Pink PP – головний колір 2023 року / Фото з Vogue



Pink PP – головний колір 2023 року / Фото з Vogue

Така монохромність була акцентована зумисне, щоб привернути увагу до чогось глибшого: до людини, оповитої рожевим одягом.

Чимало знаменитостей одразу після показу почали приміряти на світських заходах та червоних доріжках вбрання з нової колекції. Fashion-експерти називають відтінок Pink PP – головним кольором 2023 року.

У вбранні від Valentino красувалася німецька інфлюенсерка Леоні Ганне, акторка Зендея, співачка Аріана Гранде, модель Джіджі Хадід та дружина Брукліна Бекхема – Нікола Пельтц.



Pink PP – головний колір 2023 року / Фото з Vogue



Pink PP – головний колір 2023 року / Фото з Vogue



Pink PP – головний колір 2023 року / Фото з Vogue



Pink PP – головний колір 2023 року / Фото з Vogue



Pink PP – головний колір 2023 року / Фото з Vogue