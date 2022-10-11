Стильний образ не лише робить нас привабливими в очах інших, але й додає нам впевненості в собі, пише 24 канал. На перший погляд здається, що створити осінній аутфіт досить просто і легко, втім це завдання не завжди є простим, оскільки треба враховувати погодні умови та відповідно до них підбирати верхній одяг та взуття.

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І якщо з верхнім одягом, до якого можна віднести водолазки, блузи, жакети чи светри можна дати собі раду, то часто під низ нам приходить ідея одягнути джинси або штани. В цьому немає нічого поганого, однак є чимало інших «низів», які зроблять наш образ цікавішим та ефектнішим.

Ураїнська стилістка, яка активно веде блог та розповідає про трендове вбрання та стильні образи, розповіла у своєму інстаграмі про топове вбрання на низ, з яким можна поєднати верхній одяг восени.

Топ-9 низів на осінь

Шкіряна спідниця довжини міді ідеально поєднується з водолазкою чи кардиганом. Поєднуйте такі вироби з лоферами, чоботами-шкарпетками та з масивними черевиками.



Стильні образи на осінь 2022 / Фото з Instagram

Штани-карго не є новинкою, однак лише зараз знаменитості почали їх активно носити. Варто лише звернути на нещодавні образи Кім Кардашян. Поєднуйте їх з туфлями, ковбойськими чоботами та з масивними черевиками.



Стильні образи на осінь 2022 / Фото з Instagram

Спідниця-міні восени ідеально поєднується з ковбойськими чоботами, гумовими чоботами та ботфортами. Зверху одягайте чорний світшот, шкірянку та навіть головний убір – бейболку. Такий образ точно вам сподобається!



Стильні образи на осінь 2022 / Фото з Instagram

Білі джинси чудово поєднуються зі светрами на змійці та светрами у смужку, які ще не втратили своєї популярності. Серед взуття обирайте кросівки, масивні черевики чи ковбойські чоботи.



Стильні образи на осінь 2022 / Фото з Instagram

Джинсові спідниці гарно поєднуються з кроп-топами та куртками у стилі бохо. Носити їх варто з лоферами, ботильйонами та кросівками.



Стильні образи на осінь 2022 / Фото з Instagram

Штани оверсайз ні з чим так гармонійно не поєднуються, як з жакетами. Довершуйте образ туфлями, кросівками, лоферами чи чоботами на підборах.



Стильні образи на осінь 2022 / Фото з Instagram

Шкіряні штани гарно поєднуються з гольфами та светрами. Довершити такі аутфіти можна кедами та чоботами.



Стильні образи на осінь 2022 / Фото з Instagram

Трикотажні спідниці – ідеальний варіант на осінь. Поєднуйте їх з трикотажними жилетками, кардиганами та светрами та довершуйте черевиками челсі чи ботфортами.



Стильні образи на осінь 2022 / Фото з Instagram

Чорні джинси пасують до будь-яких нейтральних чи яскравих кроп-топів та водолазок. Довершуйте look кедами, лоферами або ботильйонами.

Стильні образи на осінь 2022 / Фото з Instagram