Топ-5 вещей, от которых нужно избавиться этой осенью немедленно

Все мы любим оценивать трендовые позиции в новом сезоне, но еще больше обращаем внимание на антитренды, которые могут моментально испортить образ. От каких вещей нужно отказаться в этом сезоне – читайте дальше.

Вещи, которые совсем недавно были для нас модными и стильными, к сожалению, уже утратили свою актуальность. От какой одежды нужно отказаться осенью и что выбрать, чтобы прекрасно выглядеть – читайте в материале.

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Антитренды осени 2022

Замшевые ботфорты

Времена, когда замшевые ботфорты были трендовыми, уже давно прошли. Теперь такие сапоги-чулки, повторяющие контуры ног считаются антитрендовыми.

Лучше обратите внимание на лакированные ботфорты, представленные почти всеми дизайнерами на Неделе моды. Именно такая обувь сейчас является суперпопулярной.



Антитренд осени 2022 / Фото из Pinterest



Тренд осени 2022 / Фото с Vogue

Длина до колен

Сейчас платьями или юбками до колен уже никого не удивишь, а вот длиной макси – да. Поэтому, если вы еще не приобрели к своему гардеробу стильное платье на осень, то забудьте о вещах до колен. Они смотрятся не слишком трендово. Если же хотите показать всем, что вы хорошо знаете моду – тогда присмотритесь к платьям и юбкам длины макси.



Антитренд осени 2022 / Фото из Pinterest



Тренд осени 2022 / Фото с Vogue

Брюки скини

Уже несколько сезонов штаны скини присутствуют в каждой антитрендовой подборке. Почему-то не все готовы расстаться с этими комфортными брюками, однако они уже давно не модны. Лучше выбирайте стильные штаны палаццо, которые отлично подходят под осеннюю обувь – на плоской подошве или на каблуке.



Антитренд осени 2022 / Фото из Pinterest



Тренд осени 2022 / Фото с Vogue

Большой рюкзак

Демная Гвасалия вызвал большой резонанс на показе новой коллекции, выпустив на подиум модель с большим мусорным пакетом. Другие бренды также представили нечто похожее и представили огромные сумки, в которых поместится все – от ноутбука до книг и даже бокса с ланчем. Поэтому забудьте в этом сезоне о рюкзаках и сделайте ставку на сумки.



Антитренд осени 2022 / Фото из Pinterest



Тренд осени 2022 / Фото с Vogue

Клетчатый тренч

Сказать, что клетчатый этой осенью является антитрендом выйдет не совсем, впрочем из гардероба стоит убрать тренч с этим принтом. Вместо этого лучше сделать ставку на кожаные модели, которые будут подходить всем девушкам, которые устали от классических бежевых тренчкотов и хотят добавлять в свой гардероб что-то стильное и модное.



Антитренд осени 2022 / Фото из Pinterest



Тренд осени 2022 / Фото с Vogue