Речі, які ще зовсім недавно були для нас модними та стильними, на жаль, вже втратили свою актуальність. Від якого вбрання треба відмовитися восени та що обрати натомість, щоб чудово виглядати – читайте в матеріалі.

Читайте також Тренди осені 2022: які речі є зараз модними

Антитренди осені 2022

Замшеві ботфорти

Часи, коли замшеві ботфорти були трендовими вже давно минули. Тепер такі чоботи-панчохи, що повторюють контури ніг вважаються антитрендовими.

Краще зверніть увагу на лаковані ботфорти, які представили майже всі дизайнери на Тижні моди. Саме таке взуття зараз є суперпопулярним.



Антитренд осені 2022 / Фото з Pinterest



Тренд осені 2022 / Фото з Vogue

Довжина до колін

Зараз сукнями чи спідницями до колін вже нікого не здивуєш, а от довжиною максі – так. Тому, якщо ви ще не придбали до свого гардеробу стильної сукні на осінь, то забудьте про речі до колін. Вони виглядають не надто трендово. Якщо ж хочете показати всім, що ви добре знаєтеся на моді – тоді придивіться до суконь та спідниць довжини максі.



Антитренд осені 2022 / Фото з Pinterest



Тренд осені 2022 / Фото з Vogue

Штани скіні

Вже кілька сезонів штани скіні присутні в кожній антитрендовій добірці. Чомусь не всі готові розпрощатися з цими комфортними штанами, однак вони вже давно не є модними. Краще обирайте стильні штани палаццо, які чудово підходять під осіннє взуття – на плоскій підошві чи на підборах.



Антитренд осені 2022 / Фото з Pinterest



Тренд осені 2022 / Фото з Vogue

Великий рюкзак

Демна Гвасалія спричинив великий резонанс на показі нової колекції, випустивши на подіум модель з великим сміттєвим пакетом. Інші бренди також представили щось схоже та презентували величезні сумки, в яких поміститься все – від ноутбука до книжок та навіть боксу з ланчем. Тому забудьте цього сезону про рюкзаки та зробіть ставку на сумки.



Антитренд осені 2022 / Фото з Pinterest



Тренд осені 2022 / Фото з Vogue

Картатий тренч

Сказати, що картатий цієї осені є антитрендом вийде не зовсім, втім з гардеробу варто прибрати тренч з цим принтом. Натомість краще зробити ставку на шкіряні моделі, які пасуватимуть всім дівчатам, які втомилися від класичних бежевих тренчкотів та хочуть додавати у свій гардероб щось стильне та модне.



Антитренд осені 2022 / Фото з Pinterest



Тренд осені 2022 / Фото з Vogue