Токио с "Бумажного дома" снялась для испанского Harper's Bazaar: эффектная фотосессия

Исполнительница роли Токио в сериале "Бумажный дом" Урсула Корберо стала главной героиней февральского номера испанского глянца. Актриса снялась в фантастической фотосессии для издания Harper's Bazaar.

Одна из самых главных героинь популярного сериала "Бумажный дом" – Токио стала любимицей миллионов зрителей со всего мира. В сериале Урсуле досталась самая яркая женская роль.

Читайте также Жозефин Скривер снялась в откровенной фотосессии для Keen Magazine: впечатляющие фото

Испанка шедеврально влилась в роль строптивой преступницы со взрывным и импульсивным характером. После взрывной популярности актрису начали приглашать для рекламных съемок модные бренды.

В 2018-м дом Bvlgari представил бриллиантовую коллекцию Fiorever и своего нового амбассадора – Урсулу Корберо. Она также снялась для летнего лукбука Jacquemus и в клипе Дуа Липы "Un dia".

Испанка ранее появлялась на обложках глянцев Vogue и In Style, а теперь стала главной героиней издания Harper's Bazaar. На обложке глянца красавица позирует в красном пальто STELLA MCCARTNEY, розовых сапогах из фатина CHRISTIAN LOUBOUTIN и драпированном головном уборе.



Роскошная фотосессия Урсулы Корберо / Фото с Harper's Bazaar

Для фотосессии звезда примерила красное трикотажное платье с глубоким разрезом на ноге и в зоне декольте от SAINT LAURENT. Ее аутфит дополняло массивное золотое ожерелье и синие кожаные перчатки.



Роскошная фотосессия Урсулы Корберо / Фото с Harper's Bazaar

Урсула также позировала в шелковом платье из крепа от CAROLINA HERRERA и в фиолетовом платье с блестками от LOEWE.



Роскошная фотосессия Урсулы Корберо / Фото с Harper's Bazaar



Роскошная фотосессия Урсулы Корберо / Фото с Harper's Bazaar

Знаменитость позировала перед фотографом в ярком образе, состоявшем из желтой рубашки от VALENTINO, синих колготках и неоновых мюлях со стразами от JIMMY CHOO.



Роскошная фотосессия Урсулы Корберо / Фото с Harper's Bazaar

Урсула Корберо также позировала в фиолетовом платье и красном кожаном платье.



Роскошная фотосессия Урсулы Корберо / Фото с Harper's Bazaar



Роскошная фотосессия Урсулы Корберо / Фото с Harper's Bazaar