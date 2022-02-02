Тина Кунаки снялась для обложки украинского глянца Elle: безупречные кадры

Жена французского актера Венсана Касселя снялась для обложки украинского глянца Elle. 24-летняя модель позировала перед знаменитым фотографом Эллен фон Унверт.

Красавица стала главной героиней февральского digital-издания. Для украинского глянца Тина предстала на двух обложках.

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Редакторы глянца впервые в истории украинского издания доверили обложку настоящей легенде мира модной фотографии Эллен фон Унверт.



Тина Кунаки позировала знаменитой фотографу / Фото из фейсбука Elle

"Февральский выпуск мы посвятили digital-пространству – тому, без чего сегодня мы не представляем свою жизнь. Мы рассказали о том, каким будет мир технологий через 5 – 7 лет, какие мировые диджитал-тренды необходимо учитывать перед стартом бизнеса, и готовы ли украинцы выбирать президента с помощью приложения "Дия", – описали кавер-стар в редакции Еlle.

На обложке Тина Кунаки позировала в оранжевом драпированном платье в стиле украинского бренда Jamemme. Также модель позировала в черном платье-бюстье с блестками от Milla Nova. Ее образ дополнял головной убор со стразами.



Тина Кунаки снялась для украинского глянца / Фото из фейсбука Elle



Тина Кунаки снялась для украинского глянца / Фото из фейсбука Elle

Напомним, в ноябре французская модель снялась для обложки украинского глянца L'Officiel. На титульной странице Тина Кунаки позировала в бежевом комбинезоне от бренда Jean Paul Gaultier и черных кожаных ботфортах. Образ знаменитости дополняли массивные перстни из черного камня от Cartier.