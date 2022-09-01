Специально для модного показа Тина Кароль создала электронный миниальбом "LELEKA". В рамках Недели моды Rakuten Fashion Week Тokyo Тина Кароль исполнила песню из этого альбома и спела свою знаменитую композицию "Вільна" в начале показа.

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Над новой коллекцией бренда Lever Couture работали основательница бренда, дизайнер Леся Верлингьери и креативный директор певицы Lady Gaga Никола Формичетти.

Смотрите полностью модный показ на ютубе по ссылке.

Для выступления Тины Кароль бренд создал эксклюзивный наряд на длинный рукав максидлины. Оно полностью расшито паетками, текстура которого отражает свет, символизируя слезы.



Тина Кароль выступила на модном показе в Японии / Фото с Instagram

На голове Тины Кароль был убор из длинных точек, которые также были расшиты паетками. Ее образ дополняли прозрачные босоножки на каблуке. Визажисты нанесли ей светлые тени на веки, а губы накрасили бурдовой помадой.



Тина Кароль выступила на модном показе в Японии / Фото с Instagram

"Голос Тины Кароль – это настоящий полет силы и свободы. Чтобы создать альбом, который станет фундаментом для показа целой коллекции, Тина черпает вдохновение в своих корнях, олицетворяя лейтмотивы и яркие символы украинской культуры в своем исполнении", – сказала Леся Верлингьери.



Тина Кароль выступила на модном показе в Японии / Фото с Instagram

Стоит отметить, что Тина Кароль примеряла на себе множество платьев от украинского бренда Lever Couture. В частности, во время последнего визита в Японию она поражала всех объемным голубым платьем украинской дизайнерки.



Тина Кароль в платье Lever Couture / Фото с Instagram



Тина Кароль в платье Lever Couture / Фото с Instagram

В платье от украинского бренда Lever Couture на Каннском кинофестивале появилась голливудская актриса Мила Йовович. Также в платье от нашей дизайнер Леси Верлингьери снялась в своем клипе певица Леди Гага.