Спеціально для модного показу Тіна Кароль створила електронний мініальбом "LELEKA". У рамках Тижня моди Rakuten Fashion Week Тokyo Тіна Кароль виконала пісню з цього альбому та заспівала свою знамениту композиці "Вільна" на початку показу.

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Над новою колекцією бренду Lever Couture працювали засновниця бренду, дизайнерка Леся Верлінг’єрі та креативний директор співачки Lady Gaga Нікола Формічетті.

Дивіться повністю модний показ на ютубі за посиланням.

Для виступу Тіни Кароль бренд створив ексклюзивне вбрання на довгий рукав максідовжини. Воно повністю розшите паєтками, текстура якого відбиває світло, символізуючи сльози.



Тіна Кароль виступила на модному показі в Японії / Фото з Instagram

На голові Тіни Кароль був убір з довгих торочок, які також були розшиті паєтками. Її образ доповнювали прозорі босоніжки на підборах. Візажисти нанесли їй світлі тіні на повіки, а губи нафарбували бурдовою помадою.



аТіна Кароль виступила на модному показі в Японії / Фото з Instagram

"Голос Тіни Кароль – це справжній політ сили та свободи. Щоб створити альбом, який стане фундаментом для показу цілої колекції, Тіна черпає натхнення у своєму корінні, втілюючи лейтмотиви та яскраві символи української культури у своєму виконанні", – сказала Леся Верлінг'єрі.



Тіна Кароль виступила на модному показі в Японії / Фото з Instagram

Варто зазначити, що Тіна Кароль приміряла на собі чимало суконь від українського бренду Lever Couture. Зокрема, під час останнього візиту у Японію вона вражала всіх об’ємною блакитною сукнею від української дизайнерки.



Тіна Кароль в сукні Lever Couture / Фото з Instagram



Тіна Кароль в сукні Lever Couture / Фото з Instagram

У сукні від українського бренду Lever Couture на Каннському кінофестивалі з’явилася голлівудська акторка Міла Йовович. Також в сукні від нашої дизайнерки Лесі Верлінг’єрі знялася у своєму кліпі співачка Леді Гага.