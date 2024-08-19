Недавно певица появилась в интересном аутфите. Она надела майку, которую создала в коллаборации с брендом Katelab.

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Новый образ Тины Кароль

Весной Тина Кароль записала с исполнителем SHUMEI совместный трек "Стерва". К этой песне исполнительница создала мерч, которым уже успела похвастаться со своими подписчиками.

Тина показала фото с танцевальной студии, в которой появилась в белой майке с красной надписью "Стерва". Образ дополнили базовые серые спортивные штаны, которые дополнили светло-розовые кроссовки. Майка от Тины Кароль стоит на сайте бренда 1900 гривен.

Стоит отметить, что певица уже не впервые создает коллаборации с брендами. В конце 2020 года певица Тина Кароль выпустила свою первую коллекцию обуви совместно с украинским брендом Kachorovska. Впоследствии она выпустила чулки и колготки совместно с брендом Giulia с лимитированной надписью TINA SCANDAL.

А еще Тина Кароль выпустила коллекцию одежды в коллаборации с украинским брендом Dream Team. Вторую линейку певица посвятила альбому и предстоящему всеукраинскому туру “Красиво”.

В 2023 году Тина Кароль выпустила патриотическую коллекцию с брендом ONEBYONE. В линейку вошли трикотажные костюмы и платья, кардиганы с принтом из трех любимых каждому украинцу букв – ВСУ, а также трендовые балаклавы, джинсовая макси-юбка.