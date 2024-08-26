По бюджетной цене: где купить вышиванку, как у Тины Кароль

На День Независимости все звезды публиковали в инстаграме свои образы с вышиванками. Не упустила возможности продемонстрировать красивый look Тина Кароль. Исполнительница примерила рубашку по демократичной цене, которую сможет приобрести каждый.

Тина Кароль обожает модные образы и постоянно делится со своими подписчиками красивыми фотографиями. Уже длительное время певица является амбассадором украинского ювелирного бренда, который опубликовал фотографию исполнительницы в красивой вышиванке.

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Тина Кароль в вышитой рубашке

В основном звезды украинского шоу-бизнеса выбирают для себя дорогие вышиванки от украинских брендов, впрочем Тина Кароль приобрела вышитую рубашку по вполне демократичной цене.

Певица примерила для себя базовую вышиванку в белом цвете с объемными рукавами и небольшим воротником. Вырез на рубашке позволяет продемонстрировать красивые силянки, которые сейчас популярны или цепочки с кулонами, которые будет хорошо заметно на шее.

На фото Тина скромно позировала в вышиванке красными и синими ромбиками, а главной изюминкой стала золотая подвеска в виде трезубца за 11 тысяч гривен. А вот вышиванка певицы стоит всего 920 гривен и ее можно приобрести на сайте в разных размерах.



Тина Кароль в лаконичной вышиванке / Фото Ukrzoloto

Уже традиционно украинцы надевают вышитую рубашку или платье на День вышиванки или День Независимости, впрочем все чаще эту вещь мы примеряем на праздничные и торжественные события, любые другие государственные или религиозные праздники, поэтому приобретя вышиванку сейчас, вы сможете в будущем иметь вещь, которая завершит различные образы.