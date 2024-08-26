Тіна Кароль обожнює модні образи та постійно ділиться зі своїми підписниками красивими світлинами. Вже тривалий час співачка є амбасадоркою українського ювелірного бренду, який опублікував світлину виконавиці у красивій вишиванці.

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Тіна Кароль у вишитій сорочці

Здебільшого зірки українського шоу-бізнесу обирають для себе дорогі вишиванки від українських брендів, втім Тіна Кароль придбала вишиту сорочку за цілком демократичною ціною.

Співачка приміряла для себе базову вишиванку в білому кольорі з об’ємними рукавами та невеличким коміром. Виріз на сорочці дозволяє продемонструвати красиві силянки, які зараз є популярними або ж ланцюжки з кулонами, які буде добре помітно на шиї.

На фото Тіна скромно позувала у вишиванці червоними та синіми ромбиками, а головною родзинкою стала золота підвіска у вигляді тризуба за 11 тисяч гривень. А от вишиванка співачки коштує всього 920 гривень і її можна придбати на сайті у різних розмірах.



Тіна Кароль у лаконічній вишиванці / Фото Ukrzoloto

Вже традиційно українці одягають вишиту сорочку чи сукню на День вишиванки чи День Незалежності, втім дедалі частіше цю річ ми приміряємо на святкові та урочисті події, будь-які інші державні чи релігійні свята, тож придбавши вишиванку зараз, ви зможете в майбутньому мати річ, яка довершить різноманітні образи.