Тина Кароль надела блестящее платье с обнаженной спиной: фото дерзкого образа

Певица Тина Кароль показала подписчикам свою новую фотосессию. На кадрах исполнительница предстала в безупречном платье с открытой спиной.

Тина Кароль является воплощением женственности и элегантности. Певица часто позирует перед камерой в соблазнительных платьях, костюмах и комбинезонах. Звезда украинского шоу-бизнеса постоянно делает ставку на роскошные образы, подчеркивая свою изящную фигуру.

Читайте также Блейк Лайвли восхитила модными образами в Копенгагене: безупречные фото

В своем инстаграме, за которым следит почти 2 миллиона подписчиков, Тина опубликовала волшебные фото, которые сделала в стильном платье. Певица выбрала платье, которое делает тело визуально стройнее. Новые фотографии для Тины сделал один из ее любимых фотографов Михаил Федорак.

Образ Тины Кароль

Певица позировала в платье длины миди усеянной блестками. Платье имело разрез в зоне декольте и полностью обнажало спину. Наряд певица приобрела в бутике Symbol.

Фотосессия была сделана в светлой студии. Тина предстала в минималистичном образе, распустив волосы, создав мокрый эффект. Знаменитость нанесла естественный макияж с акцентом на светло-бордовые губы. Новые фото подписчики оценили и уже засыпали певицу приятными комментариями.

Последние образы Тины Кароль