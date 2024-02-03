В джинсах и лонгсливе: Тина Кароль удивила скромным образом в Нацотборе

Певица решила подобрать под выступление на Евровидении спокойный лаконичный лук без макияжа, яркой прически и аксессуаров. Едва ли не впервые фанаты увидели артистку на сцене не в сценическом наряде.

Тина Кароль исполнила на отборе новую песню, которую активно раскручивает в соцсетях – “Троянди”. Это нежная лирическая композиция, которая звучит под акустическое сопровождение.

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Образ Кароль

Выхода звезды украинцы дождались уже после голосования, и она таки смогла привлечь к себе внимание неожиданно простым и даже повседневным луком. Тина выбрала широкие джинсы прямого кроя и черный лонгслив. На плечи она накинула темное длинное пальто.

Из аксессуаров она имела лишь обруч на волосах, которой просто и по-домашнему собирал прическу в скромный пучок. Перед выступлением Кароль в инстаграме назвала песню "Троянди" такой, что "не требует лишних украшений". От макияжа певица тоже отказалась.

Украинцы в соцсетях восприняли такой образ с большой благосклонностью:

"Без макияжа, без шикарных костюмов, но с необычайной силой голоса, спасибо, коснулись";

"Это так откровенно и искренне";

"Тина, браво! Это так нежно! Под эту песню действительно не надо никакого образа! Только голос и открытая душа. Очень чувственно! По-настоящему особенно";

"До мурашек".

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