Отметим, что не менее красивым получился аутфит у судьи Национального отбора Джамалы. Беременная артистка подобрала многослойное белоснежное платье, которое подчеркивало ее состояние.

Важно Нацотбор на Евровидение-2024 в эфире: онлайн-трансляция финала

Трендовый образ Юлии Саниной на Нацотборе-2024

На долгожданный финал Национального отбора певица надела элегантное серебристое макси-платье, дополненное шикарным капюшоном. К своему ансамблю ведущая подобрала серебряные украшения.

Кроме потрясающего наряда, Юлия дополнила свой аутфит безупречным макияжем, накрасив губы яркой красной помадой и нанеся серебристые тени.

Что касается прически, то исполнительница выбрала изысканный, но привлекательный пучок, который идеально дополнил ее общий образ.

Где смотреть Национальный отбор на Евровидение-2024

Долгожданный финал Национального отбора на песенный конкурс начался ровно в 18:00. Наблюдать за событием можно на телеканал "Суспільна культура" и ютуб-канале "Евровидение Украина".

Кроме того, трансляция доступна на фейсбук-странице "Общественного Евровидения", на сайте eurovision.ua и в мобильном приложении suspilne.tv.