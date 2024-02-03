Певица Джамала в день финала Национального отбора на Евровидение объявила, что в третий раз станет мамой. Это второй раз артистка будет оценивать номера артистов при надежде, пишет 24 Канал.

К слову Нацотбор на Евровидение-2024 в эфире: онлайн-трансляция финала

Невероятный образ Джамалы

Для финала Нацотбора победительница Евровидения-2016 выбрала изысканный образ. Она предстала в пышном многослойном белоснежном платье, которое подчеркивало ее состояние.

Джамала дополнила аутфит полупрозрачным голографическим массивным колье. Она распустила волосы и завершила look вечерним макияжем.



Джамала на Нацотборе / Скриншот из видео

Как Джамала будет оценивать участников Нацотбора

Накануне Национального отбора Джамала поделилась ожиданиями относительно финала. Она надеется, что каждый исполнитель покажет свою уверенность, раскроет тему песни и отработает на все 100%.

Главный критерий оценки для исполнительницы – выступление вживую, песня и смысл.

"Мой главный критерий – это выступление вживую, сама песня и ее смысл, а также номер и харизма артиста. Поэтому впечатление от участников буду составлять, уже когда увижу исполнение вживую каждого. Так, как обычный зритель и будет смотреть Евровидение-2024", – заметила Джамала.