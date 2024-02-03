Тина Кароль исполнила на отборе новую песню, которую активно раскручивает в соцсетях – “Троянди”. Это нежная лирическая композиция, которая звучит под акустическое сопровождение.
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Образ Кароль
Выхода звезды украинцы дождались уже после голосования, и она таки смогла привлечь к себе внимание неожиданно простым и даже повседневным луком. Тина выбрала широкие джинсы прямого кроя и черный лонгслив. На плечи она накинула темное длинное пальто.
Из аксессуаров она имела лишь обруч на волосах, которой просто и по-домашнему собирал прическу в скромный пучок. Перед выступлением Кароль в инстаграме назвала песню "Троянди" такой, что "не требует лишних украшений". От макияжа певица тоже отказалась.
Украинцы в соцсетях восприняли такой образ с большой благосклонностью:
- "Без макияжа, без шикарных костюмов, но с необычайной силой голоса, спасибо, коснулись";
- "Это так откровенно и искренне";
- "Тина, браво! Это так нежно! Под эту песню действительно не надо никакого образа! Только голос и открытая душа. Очень чувственно! По-настоящему особенно";
- "До мурашек".
Во что нарядились на Нацотбор украинские звезды
- Лидер известной группы The HARDKISS Юлия Санина надела элегантное серебристое макси-платье, дополненное шикарным капюшоном.
- Беременная Джамала предстала в пышном многослойном белоснежном платье, которое подчеркивало ее состояние.
- А Андрей Данилко был в черном спортивном костюме, в любимой черной маске и кепке, которые не снимает со времен пандемии коронавируса. И чтобы добавить яркости в образ, артист надел ушки Мики Мауса с розовым бантиком.