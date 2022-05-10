Тина Кароль в Японии

Во вторник, 10 мая, Тина Кароль прилетела в Токио. В аэропорту с цветами ее встретил японский бизнесмен и миллиардер Хироси Микитани. Он подарил певице желтые подсолнухи.

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"Чрезвычайно благодарна великому другу Украины, филантропу Хироси Никитане за поддержку Украины! Продолжение следует", - написала Тина Кароль.

Во второй день войны Никитани, которому принадлежит популярный мессенджер Rakuten Viber, пожертвовал Украине $8,7 миллиона долларов .

Для встречи с японским бизнесменом Тина Кароль надела вязаную белоснежную футболку от бренда Siyai. Стоит топ Heart на сайте бренда – 900 гривен.

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Выступление на модном мероприятии и встреча с политиками

В субботу, 14 мая, у Тины Кароль запланировано выступление в Японии на "Rakuten Girls Awards 2022". Своим выступлением знаменитость хочет привлечь внимание к тяжелому положению людей в условиях гуманитарного кризиса. Японское издание передает, что Тина Кароль будет находиться в Токио до 16 мая.

О своем визите Кароль специально выступит на "Rakuten Girls Award 2022 SPRING/SUMMER" – самом популярном модном и музыкальном мероприятии для молодых женщин. Украинская исполнительница также намерена встретиться с лидерами политического и делового мира.

Известно, что именно Хироси Микитани лично пригласил Тину Кароль в Японию. С певицей он познакомился в 2019 году, когда приезжал в Украину на встречу с Владимиром Зеленским.

Благотворительные концерты Тины Кароль

После благотворительных концертов в Польше, Израиле, Литве и Швейцарии Кароль проведет неделю в Японии, а затем продолжит серию концертов по Европе. Она также планирует поездку в Великобританию, где уже несколько лет живет и учится ее сын Венеамин.