Тіна Кароль у Японії

У вівторок, 10 травня, Тіна Кароль прилетіла в Токіо. В аерпорту з квітами її зустрів японський бізнесмен та мільярдер Хіросі Мікітані. Він подарував співачці жовті соняшники.

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"Надзвичайно вдячна великому другу України, філантропу Хіросі Мікітані за підтримку України! Далі буде", – написала Тіна Кароль.

У другий день війни Мікітані, якому належить популярний месенджер Rakuten Viber, пожертвував Україні $8,7 мільйонів доларів.

Для зустрічі з японським бізнесменом Тіна Кароль одягнула в’язану білосніжну футболку від бренду Siyai. Коштує топ "Heart" на сайті бренду – 900 гривень.

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Виступ на модному заході та зустріч з політиками

У суботу, 14 травня, у Тіни Кароль запланований виступ в Японії на "Rakuten Girls Awards 2022". Своїм виступом знаменитість хоче привернути увагу до важкого становища людей в умовах гуманітарної кризи. Японське видання передає, що Тіна Кароль перебуватиме в Токіо до 16 травня.

Про час свого візиту Кароль спеціально виступить на "Rakuten Girls Award 2022 SPRING/SUMMER" – найпопулярнішому модному та музичному заході для молодих жінок. Українська виконавиця також планує зустрітися з лідерами політичного та ділового світу.

Відомо, що саме Хіросі Мікітані особисто запросив Тіну Кароль в Японію. Зі співачкою він познайомився у 2019 році, коли він приїжджав в Україну на зустріч з Володимиром Зеленським.

Благодійні концерти Тіни Кароль

Після благодійних концертів у Польщі, Ізраїлі, Литви та Швейцарії Кароль проведе тиждень у Японії, а потім продовжить серію концертів Європою. Вона також планує поїздку до Великої Британії, де вже кілька років живе та навчається її син Венеамін.