Тина Кароль – настоящая икона стиля. Своими образами она постоянно очаровывает украинский шоу-биз. Певица обожает соблазнительный и романтичный наряд, который удачно подчеркивает ее формы. В коллекции Тины найдется немало платьев с глубокими вырезами в зоне декольте и на ноге, латексные облегающие платья или сексуальные изделия в бельевом стиле.

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Певица к каждому своему выходу подходит особенно тщательно, поэтому кроме люксового наряда, эффектного макияжа и стильной прически, ее образ довершают ювелирные украшения.

В арсенале Тины Кароль нашлось место для большого количества драгоценностей из белого и желтого золота. К белоснежному минималистичному наряду Тина подбирает эффектные золотистые украшения, а вечерние блестящие аутфиты довершает драгоценными колье и серьгами с бриллиантами.



Тина Кароль в любимых ювелирных украшениях / Фото из инстаграма певицы



Тина Кароль в любимых ювелирных украшениях / Фото из инстаграма певицы



Тина Кароль в любимых ювелирных украшениях / Фото из инстаграма певицы



Тина Кароль в любимых ювелирных украшениях / Фото из инстаграма певицы

Для фотосессии в украинском глянце Тина примерила ювелирные изделия от бренда Cartier. Она побывала на камеру в жемчужных серьгах с бриллиантовыми вставками и с яркими кольцами, которые стоят несколько десятков тысяч долларов.

Тина Кароль в любимых ювелирных украшениях / Фото из инстаграма певицы

Платья-бюстье Тина обожает дополнять массивными колье, которые придают ее образам особый эффект.



Тина Кароль в любимых ювелирных украшениях / Фото из инстаграма певицы

Певица любит премиальные марки, поэтому свои платья охотно довершает украшениями от именитых Модных домов. В ее шкатулке найдутся массивные серьги от Saint Laurent за 21 тысячу гривен.



Тина Кароль в любимых ювелирных украшениях / Фото из инстаграма певицы

Звезда надевает серьги и кольца в тон к своим платьям. К красному блестящему платью Тина подобрала серьги-подвески с красными камнями.



Тина Кароль в любимых ювелирных украшениях / Фото из инстаграма певицы

Тина Кароль может похвастаться украшениями от Cartier, нежными минималистичными наборами и драгоценными колье и серьгами от Jacob&Co.



Тина Кароль в любимых ювелирных украшениях / Фото из инстаграма певицы



Тина Кароль в любимых ювелирных украшениях / Фото из инстаграма певицы



Тина Кароль в любимых ювелирных украшениях / Фото из инстаграма певицы