Лея Сфез уже давно входит в список самых популярных модниц инстаграма. Она обожает стильные вещи, поэтому часто делится с поклонниками модными образами.

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Инфлюэсер любит комфорт и качество в вещах, каждый раз пытаясь подчеркнуть свой уникальный стиль.

Парижанка уже устала от зимних вещей, поэтому прогулялась по любимому городу в весеннем аутфите. Трендсеттер на своем примере показала, что вещи из предыдущих сезонов все еще остаются актуальными. Среди фасонов ведущую позицию занял свободный крой.

Образ Леи Сфез

Блогерша надела черную водолазку и голубые широкие джинсы, которые декорировала черным кожаным поясом. Сверху Лея примерила свободную стеганую куртку горчичного цвета.

Дополнением аутфита стал зеленый платок на шее и черные солнцезащитные очки. Модница обожает бренд Chanel, поэтому подобрала к образу минималистичную белую сумку с черной полоской посередине от известной французской марки.

Стильный образ Леи Сфез / Фото из инстаграма модницы



Стильный образ Леи Сфез / Фото из инстаграма модницы