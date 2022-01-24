Кожаные вещи упрямо не сдают позиции. Эти элементы гардероба есть у каждой модницы, так что в этом году вам обязательно нужно пополнить гардероб стильными кожаными единицами.

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Стоит отметить, что кожаные вещи достаточно универсальны. Их можно стилизовать и с объемными худи под кроссовки, и с элегантными блузами добавляя туфли на каблуке.

Кожаные штаны

Брюки из экокожи – это отличная альтернатива базовым джинсам, ведь и они иногда начинают надоедать.

Стильные кожаные вещи в 2022 году / Фото с инстаграма

Стильные кожаные вещи в 2022 году / Фото с инстаграма

Кожаный жакет

Стильные блейзеры также идеально заменяют обычные тканевые жакеты. Сочетайте их с юбками, чтобы выглядеть сексуально.

Стильные кожаные вещи в 2022 году / Фото с инстаграма

Кожаный плащ

Скандинавская стилистка Перниля Тейсбека показывает на себе, чем можно заменить базовый тренч. В паре с блейзером и кроссовками у вас получится очень эффектный образ.

Стильные кожаные вещи в 2022 году / Фото с инстаграма

Стильные кожаные вещи в 2022 году / Фото с инстаграма

Кожаная мини-юбка

Мини-юбка – горячий тренд весенне-летнего сезона. Сочетайте ее с водолазками, рубашками или маскулинными жакетами.

Стильные кожаные вещи в 2022 году / Фото с Pinterest