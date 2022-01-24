Кожаные вещи упрямо не сдают позиции. Эти элементы гардероба есть у каждой модницы, так что в этом году вам обязательно нужно пополнить гардероб стильными кожаными единицами.
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Стоит отметить, что кожаные вещи достаточно универсальны. Их можно стилизовать и с объемными худи под кроссовки, и с элегантными блузами добавляя туфли на каблуке.
Кожаные штаны
Брюки из экокожи – это отличная альтернатива базовым джинсам, ведь и они иногда начинают надоедать.
Стильные кожаные вещи в 2022 году / Фото с инстаграма
Стильные кожаные вещи в 2022 году / Фото с инстаграма
Кожаный жакет
Стильные блейзеры также идеально заменяют обычные тканевые жакеты. Сочетайте их с юбками, чтобы выглядеть сексуально.
Стильные кожаные вещи в 2022 году / Фото с инстаграма
Кожаный плащ
Скандинавская стилистка Перниля Тейсбека показывает на себе, чем можно заменить базовый тренч. В паре с блейзером и кроссовками у вас получится очень эффектный образ.
Стильные кожаные вещи в 2022 году / Фото с инстаграма
Стильные кожаные вещи в 2022 году / Фото с инстаграма
Кожаная мини-юбка
Мини-юбка – горячий тренд весенне-летнего сезона. Сочетайте ее с водолазками, рубашками или маскулинными жакетами.
Стильные кожаные вещи в 2022 году / Фото с Pinterest