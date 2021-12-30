Тина Кароль поразила роскошным черным платьем с глубоким вырезом: эффектные кадры

Украинская певица Тина Кароль в своем гардеробе имеет огромный выбор платьев. Блондинка любит позировать в моделях, подчеркивающих ее стройную талию и длинные ноги.

В канун Нового года график звезд расписан почасово. Именно поэтому Тина Кароль в своем сообщении опубликовала праздничную программу со своим участием. Также она опубликовала несколько кадров с концерта, на который надела поразительное черное платье-бюстье.

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Исполнительница часто выбирает изделия от украинских дизайнеров, но на этот раз знаменитость надела платье от бренда MÔNOT. Тина любит изделия от знаменитых марок, поэтому примерила произведение ливанского дизайнера Эли Мизрахи.

Модельер отмечает, что делает платье таким образом, чтобы "каждая женщина смогла передать всем свою сексуальность, истинную природу, индивидуальность и стиль".

В платьях от бренда MÔNOT на красных дорожках позировали Ирина Шейк, Тина Кунаки, Кэндис Свейнпол и другие.

Тина Кароль надела черное платье с большим разрезом в зоне декольте, а также глубоким разрезом на ноге. Певица решила создать минималистичный образ, поэтому не надевала никаких аксессуаров на шею. Она дополнила аутфит черными колготками и туфлями-челноками.

Блондинка выпрямила волосы, а визажисты сделали на лице насыщенный макияж, подчеркнув веки черной подводкой, а губы – красной помадой.



Роскошный образ Тины Кароль / Фото из инстаграма певицы



Роскошный образ Тины Кароль / Фото из инстаграма певицы



Роскошный образ Тины Кароль / Фото из инстаграма певицы