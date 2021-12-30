Напередодні Нового року графік зірок розписаний погодинно. Саме тому Тіна Кароль у своєму дописі опублікувала святкову програму зі своєю участю. Також вона опублікувала кілька кадрів з концерту, на який одягнула вражаюче чорне плаття-бюстьє.

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Виконавиця часто обирає вироби від українських дизайнерів, та цього разу знаменитість одягнула сукню від бренду MÔNOT. Тіна любить вироби від знаменитих марок, тому приміряла витвір ліванського дизайнера Елі Мізрахі.

Модельєр зазначає, що створює плаття таким чином, аби «кожна жінка змогла передати всім свою сексуальність, істинну природу, індивідуальність та стиль».

У сукнях від бренду MÔNOT на червоних доріжках позували Ірина Шейк, Тіна Кунакі, Кендіс Сванепул та інші.

Тіна Кароль одягнула чорну сукню з чималим розрізом у зоні декольте, а також глибоким розрізом на нозі. Співачка вирішила створити мінімалістичний образ, тому не додавала жодних аксесуарів на шию. Вона доповнила аутфіт чорними колготками і туфлями-човниками.

Білявка випрямила волосся, а візажисти зробили на обличчі насичений макіяж, підкресливши повіки чорною підводкою, а губи – червоною помадою.



Розкішний образ Тіни Кароль / Фото з інстаграму співачки



Розкішний образ Тіни Кароль / Фото з інстаграму співачки



Розкішний образ Тіни Кароль / Фото з інстаграму співачки