Тина Кароль покрасовалась на дороге в стильном наряде: фото образа

Певица Тина Кароль продемонстрировала в сети красивый образ. Исполнительница, как всегда, придерживалась своего стиля и надела элегантный наряд.

Тина Кароль довольно часто привлекает к себе внимание интересными аутфитами. Знаменитость является настоящей иконой стиля и постоянно демонстрирует в сети роскошные фотографии с фотосессий. На этот раз блондинка предстала перед камерами не в студии, а на стритстайл-съемке.

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Образ Тины Кароль

Певица любит строгие наряды, но умеет их стилизовать так, чтобы продемонстрировать сексуальность. Во время недавней фотосессии Тина Кароль предстала на дороге в изящном наряде.

Тина надела короткое платье мятного оттенка с глубоким декольте, которое обнажало ее грудь, а сверху надела жакет от известного украинского бренда BAZHANE. Певица выбрала для себя удлиненный фасон белоснежного цвета маскулинного кроя.

Также звезда украинского шоу-бизнеса надела черные колготки и довершила look черными-туфлями слингбеками на высоких каблуках. Певица сделала интересную прическу с выпрямленными волосами и косым пробором. Тина Кароль любит эффектные макияжи, поэтому такой несколько дерзкий образ дополнила красной губной помадой.

Новую фотографию для певицы сделал фотограф Михаил Федорак, который отвечает почти за все студийные фотосессии Тины Кароль.



Тина Кароль в красивом наряде / Фото из инстаграма Тины Кароль

В целом исполнительница имеет довольно особый стиль одежды делая ставку на приталенные модели платьев со смелым декольте. Артистка предпочитает длину миди или макси, впрочем мини также случаются в ее образах. Тина обожает латекс, шелк и бельевой стиль и почти никогда не обходится без обуви на каблуках.