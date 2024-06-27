Тіна Кароль досить часто привертає до себе увагу цікавими аутфітами. Знаменитість є справжньою іконою стилю та постійно демонструє в мережі розкішні світлини з фотосесій. Цього разу білявка постала перед камерами не в студії, а на стрітстайл-зйомці.

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Образ Тіни Кароль

Співачка любить строге вбрання, але вміє його стилізувати так, щоб продемонструвати сексуальність. Під час нещодавньої фотосесії Тіна Кароль постала на дорозі у витонченому вбранні.

Тіна одягнула коротке плаття м’ятного відтінку з глибоким декольте, яке оголювало її груди, а зверху одягнула жакет від відомого українського бренду BAZHANE. Співачка вибрала для себе подовжений фасон білосніжного кольору маскулінного крою.

Також зірка українського шоу-бізнесу одягнула чорні колготки та довершила look чорними-туфлями слінгбеками на високих підборах. Співачка зробила цікаву зачіску з випрямленим волоссям та косим проділом. Тіна Кароль любить ефектні макіяжі, тож такий дещо зухвалий образ доповнила червоною губною помадою.

Нову світлину для співачки зробив фотограф Михайло Федорак, який відповідає майже за всі студійні фотосесії Тіни Кароль.



Тіна Кароль в красивому вбранні / Фото з інстаграму Тіни Кароль

Загалом виконавиця має доволі особливий стиль одягу роблячи ставку на приталені моделі суконь зі сміливим декольте. Артистка віддає перевагу довжині міді чи максі, втім міні також трапляються у її образах. Тіна обожнює латекс, шовк та білизняний стиль й майже ніколи не обходиться без взуття на підборах.