Широкі штани вже давно стали об’єктом бажання всіх модних дівчат. Палаццо однаково люблять прихильники класичного чи кежуального стилю. Дівчата із задоволенням впроваджують широкі штани у свої образи та поєднують з будь-яким вбранням.

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Свою красиву стилізацію на спекотну пору року показала шведська модель у своєму інстаграмі, за яким стежить 8 мільйонів прихильників.

Красивий образ Ельзи Госк

Знаменита модниця одягнула білі штани палаццо, які поєднала з широким чорним поясом. Верх Ельза доповнила красивим бра, яке гарно підкреслило талію та її витончену фігуру.

Красуня зачесала волосся у пучок та одягнула золоті сережки. Аутфіт шведки доповнили сонцезахисні окуляри коричневого кольору та в’язана сумка-шопер від бренду Saint Laurent.

Чорно-біле поєднання – це класика, тому можете урізноманітнити образ та замість білих штанів одягнути чорні, а бра підібрати білого кольору. Золоті сережки можна замінити на срібні, а плетену сумку на солом’яну чи класичну. Варіантів стилізувати образ від Ельзи Госк по-своєму є безліч – потрібно лише трішки пофантазувати.