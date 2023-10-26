Тина Кароль восхитила сеть роскошным образом: стильные фото

Популярная украинская певица Тина Кароль в очередной раз поделилась с поклонниками новой фотосессией, на которой предстала в эффектном платье.

Знаменитость опубликовала подборку фотографий в черно-белом цвете. Для фотосессии Тина Кароль надела черное мини-платье на бретельках с плетенным бра от украинского бренда Nue. Платья и наряды от этого бренда обожают мировые знаменитости и инфлюэнсеры.

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Тина Кароль выбрала для себя платье из весенне-летней коллекции 2023 года. На сайте бренда платье стоит 1290 евро.

Певица дополнила свой образ серебристыми туфлями-лодочками с минималистическими бантиками и сделала легкие кудряшки. Фотосессию звезда подписала лаконично словами нового сингла «Не святые», которые поклонники смогут услышать 26 октября.

Фотографом звезды стал Михаил Федорак. Он не только делает немало фотосессий для Тины Кароль, но и звездный фотограф, перед камерой которого позируют украинские селебретиз.

Поклонники были поражены новыми фото, они "засыпали" Тину Кароль комплиментами:

"Какая классно";

"Женщина аж зашкаливает";

"Какая хорошая. Обожаю такую Тину, с улыбкой на устах";

"Такая красивая".

Предыдущие фотосессии Тины Кароль

В начале октября Тина Кароль сделала фотосессию в брючном костюме в клеточку, состоявший из жакета оверсайз и широких брюк.

В конце сентября певица сделала фотосессию в пустом зале театра в кожаном тренче на голое тело.