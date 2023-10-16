Мода постоянно меняется, поэтому важно следить за тем, что сейчас в трендах, а что уже потеряло свою актуальность, пишет 24 Канал. Советуем избавиться от нескольких аксессуаров, которые могут испортить ваш образ.

К теме Антитрендовые серьги 2023 года: что давно вышло из моды

Аксессуары являются важной деталью в образах, поэтому к этому выбору следует отнестись внимательно. Некоторые аксессуары уже устарели, поэтому их лучше избегать в своих аутфитах.

Платок на сумке

Когда-то было модно довершать сумки платками, впрочем, сейчас этот тренд уже давно прошел. Такое дополнение сумки уже давно отжило свое, утратило актуальность и сейчас считается антитрендом.



Антитрендовые аксессуары 2023 / Фото Pinterest

Заколка с жемчужинами

Такие шпильки уже давно не в моде. Декорированные жемчужинами аксессуары были популярны 5 лет назад, но актуальность быстро прошла. Тогда такие шпильки имела каждая девушка, поэтому они очень скоро перестали быть чем-то оригинальным, и уже в следующем сезоне стали антитрендом.



Антитрендовые аксессуары 2023 / Фото Pinterest

Объемный обруч

Модницы сейчас довершают свои прически объемными бантами, но отнюдь не обручами, считающимися пережитком прошлого. Если не хотите выглядеть старомодно, лучше избавьтесь от ауфитов с этим аксессуаром. Как альтернатива – наденьте повязку на голову, которая довершит образ гораздо лучше, чем обруч.



Антитрендовые аксессуары 2023 / Фото Pinterest