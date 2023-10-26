Знаменитість опублікувала добірку світлин в чорно-білому кольорі. Для фотосесії Тіна Кароль одягнула чорну мінісукню на бретельках з плетеним бра від українського бренду Nue. Cукні та вбрання від цього бренду обожнюють світові знаменитості та інфлюенсери.

Дивіться також Вбивці стилю: 3 аксесуари, яких треба позбутися цієї осені негайно

Тіна Кароль обрала для себе плаття з весняно-літньої колекції 2023 року. На сайті бренду сукня коштує 1290 євро.

Співачка доповнила свій образ сріблястими туфлями-човниками з мінімалістичними бантиками та зробила легкі кучері. Фотосесію зірка підписала лаконічно словами з нового синглу «Не святі», які шанувальники зможуть почути 26 жовтня.

Фотографом зірки став Михайло Федорак. Він не лише робить чимало фотосесій для Тіни Кароль, але й є зірковим фотографом, перед камерою якого позують українські селебретіз.

Шанувальники були вражені новими фото, вони "засипали" Тіну Кароль компліментами:

"Яка класна";

"Жіночність аж зашкалює";

"Яка гарна. Обожнюю таку Тіну, з усмішкою на вустах";

"Така красива".

Попередні фотосесії Тіни Кароль

На початку жовтня Тіна Кароль зробила фотосесію у штанному костюмі в клітинку, який складався з жакета оверсайз та широких штанів.

Наприкінці вересня співачка зробила фотосесію у порожній залі театру в шкіряному тренчі на голе тіло.