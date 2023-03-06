Несколько дней назад Тина Кароль посетила музыкальную премию в Калифорнии. Для такого события она подобрала безупречный наряд, который подчеркнул ее стройную талию.

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Украинская певица посетила премию Billboard Women in Music 2023, которая ежегодно отмечает влиятельных женщин в музыкальной индустрии. Тина Кароль любит выглядеть на светских мероприятиях роскошно, поэтому подобрала для себя красное длинное платье в блестках с глубокой зоной декольте.

Свой эффектный образ блондинка дополнила бежевой обувью на каблуке, фирменными локонами и яркой губной помадой красного цвета.

Спасибо всем прекрасным людям, которых встретила, которие верят и чьи сердца бьются в унисон с Украиной,

– подписала фото Тина Кароль.

Кроме того, Тина Кароль также примерила черный жакет с атласным воротником украинского дизайнера Эльвиры Гасановой. Блейзер был совершен роскошной украинской вышивкой нейтральных цветов.

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