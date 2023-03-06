Кілька днів тому Тіна Кароль відвідала музичну премію у Каліфорнії. Для такої події вона підібрала бездоганне вбрання, яке підкреслило її струнку талію.

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Українська співачка завітала на премію Billboard Women in Music 2023, яка щороку відзначає впливових жінок у музичній індустрії. Тіна Кароль любить виглядати на світських заходах розкішно, тож підібрала для себе червону довгу сукню в блискітках з глибокою зоною декольте.

Свій ефектний образ білявка доповнила бежевим взуттям на підборах, фірмовими локонами та яскравою губною помадою червоного кольору.

Дякую усім прекрасним людям, яких зустріла, які вірять та чиї серця б'ються в унісон з Україною,

– підписала фото Тіна Кароль.

Окрім того, Тіна Кароль також приміряла чорний жакет з атласним коміром від української дизайнерки Ельвіри Гасанової. Блейзер був довершений розкішною українською вишивкою нейтральних кольорів.

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