Тина Кароль очаровала рождественским образом, но фанаты засыпали ее возмутительными комментариями

25 декабря 2023, 10:01
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Источник:

инстаграмм @tina_karol

Украинская певица Тина Кароль поделилась в своем инстаграмме атмосферным видеороликом в рождественском наряде. Блондинка примеряла нежный зимний аутфит и заколядовала.

Тина Кароль всегда поражает своих поклонников безупречными образами. Блондинка умеет не только эффектно выглядеть в роскошных платьях и костюмах, но и в базовом образе, состоящем из обычных вещей.

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Знаменитость решила спеть традиционную колядку "Новая радость стала" в атмосферной локации, передающей дух Рождества. Тина вселась в большое белоснежное кресло с пухом, а позади нее красовались красные елки и кусты усыпанные снегом. Много снега было и под ногами.

Образ Тины Кароль

Певица надела традиционный рождественский свитер белого цвета с горловиной, созданный в разнообразных праздничных узорах синего и красного цвета. Такие свитера становятся особенно популярными в период праздников, ведь отражают на себе все новогодне-рождественское настроение с зимними узорами.

Верх Тина дополнила белоснежными лосинами и коричневыми ботинками. К ним знаменитость надела коричневые варежки.

Тина Кароль много лет назад выпустила видеоролик "Рождественская история с Тиной Кароль", в котором исполняла традиционные украинские колядки. На этот раз знаменитость в очередной раз заколядавала, впрочем поклонников ее интерпретация не понравилась, поэтому они засыпали ее негативными отзывами:

  • "Почему "звезда" ясна не зірка?";
  • "Колядку и ту осквернила своим кривляням..Гадко на нее смотреть";
  • "Какое-то неуважение";
  • "Сидеть и ноги опрокидывать. Пожалуй, перепутала песню";
  • "Это что издевательство над колядкой???Ужас".

Впрочем, фанаты все же оставили положительные отзывы и отметили, что любят колядки в исполнении Тины и не обошли вниманием ее атмосферный образ:

  • "Как я обожаю колядки в вашем исполнении – это любовь";
  • "Без колядок в Вашем исполнении не проходят никакие рождественские праздники! Это уже традиция";
  • "Хорошая, очаровательная, прекрасная! С каждым годом еще красивее";
  • "Хороший свитер и угги, а Тина то любовь";
  • "Атмосфера просто кайф и еще рождественская песня".
Автор: Юлія Турелик