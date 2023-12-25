Тина Кароль очаровала рождественским образом, но фанаты засыпали ее возмутительными комментариями
Источник:инстаграмм @tina_karol
Украинская певица Тина Кароль поделилась в своем инстаграмме атмосферным видеороликом в рождественском наряде. Блондинка примеряла нежный зимний аутфит и заколядовала.
Тина Кароль всегда поражает своих поклонников безупречными образами. Блондинка умеет не только эффектно выглядеть в роскошных платьях и костюмах, но и в базовом образе, состоящем из обычных вещей.
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Знаменитость решила спеть традиционную колядку "Новая радость стала" в атмосферной локации, передающей дух Рождества. Тина вселась в большое белоснежное кресло с пухом, а позади нее красовались красные елки и кусты усыпанные снегом. Много снега было и под ногами.
Образ Тины Кароль
Певица надела традиционный рождественский свитер белого цвета с горловиной, созданный в разнообразных праздничных узорах синего и красного цвета. Такие свитера становятся особенно популярными в период праздников, ведь отражают на себе все новогодне-рождественское настроение с зимними узорами.
Верх Тина дополнила белоснежными лосинами и коричневыми ботинками. К ним знаменитость надела коричневые варежки.
Тина Кароль много лет назад выпустила видеоролик "Рождественская история с Тиной Кароль", в котором исполняла традиционные украинские колядки. На этот раз знаменитость в очередной раз заколядавала, впрочем поклонников ее интерпретация не понравилась, поэтому они засыпали ее негативными отзывами:
- "Почему "звезда" ясна не зірка?";
- "Колядку и ту осквернила своим кривляням..Гадко на нее смотреть";
- "Какое-то неуважение";
- "Сидеть и ноги опрокидывать. Пожалуй, перепутала песню";
- "Это что издевательство над колядкой???Ужас".
Впрочем, фанаты все же оставили положительные отзывы и отметили, что любят колядки в исполнении Тины и не обошли вниманием ее атмосферный образ:
- "Как я обожаю колядки в вашем исполнении – это любовь";
- "Без колядок в Вашем исполнении не проходят никакие рождественские праздники! Это уже традиция";
- "Хорошая, очаровательная, прекрасная! С каждым годом еще красивее";
- "Хороший свитер и угги, а Тина то любовь";
- "Атмосфера просто кайф и еще рождественская песня".