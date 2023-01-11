Тина Кароль надела на обнаженное тело пальто за 90 тысяч гривен: безупречная фотосессия

Тина Кароль недавно сделала фотосессию в наряде от украинского бренда. Певица опубликовала откровенные фотографии, на которых она позирует в пальто, одетое на обнаженное тело.

Украинская исполнительница поделилась со своими подписчиками новой серией фотографий, которые сделал для нее фотограф Антон Кулаковский.

Читайте также Звезда сериала "Дом дракона" Милли Олкок надела роскошное платье от Givenchy: фото

Тина Кароль позировала перед камерой в синем пальто длины макси от украинского бренда AMG Пальто из коллекции весна-лето 2022. на сайте бренда 2500 долларов (свыше 90 тысяч долларов).

Костюм от этого бренда первая леди Украины Елена Зеленская выбрала для встречи с первой леди Франции Бриджит Макрон.

Тина Кароль надела роскошное пальто на обнаженное тело. Такой обольстительный образ для певицы придумала стилистка Ольга Ревуцкая. Особый шарм добавило золотистое колье на шее и прическа в стиле мокрого эффекта.

Визажистка Наталья Стрельчук сделала для певицы естественный макияж в чудесных тонах. Исполнительница опубликовала несколько впечатляющих фотографий на белом фоне.

"Через тяжелые времена и войну в то же время наша обязанность – быть уже на высоте во всем. Творить, вдохновлять, быть креативными. Наша миссия, кроме защиты Родины, открыть миру новое государство, где все совершенно. От общества к сервису. Все остальное мы отстроим. Я люблю нашу страну и наш мир в ней", – подписала фотографии Тина Кароль.



Эффектная фотосессия Тины Кароль / Фото с Instagram



Эффектная фотосессия Тины Кароль / Фото с Instagram



Эффектная фотосессия Тины Кароль / Фото с Instagram