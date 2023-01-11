В августе сериал-приквел "Игры престолов" – "Дом дракона" произвел настоящий фурор. Особое внимание к своей персоне приковала исполнительница юной роли Рейниры Таргариен Милли Олкок.

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И хотя впоследствии роль 22-летней девушки заменила Эмма Д'Арси, сыгравшая взрослую наследницу Железного трона, Милли Олкок получила сотни тысяч поклонников со всего мира.

Актриса посетила 80-ю церемонию кинопремии "Золотой глобус" в черном длинном платье на бретельках с глубоким разрезом в зоне декольте от французского бренда Givenchy. Платье украшено камнями и жемчужинами.

Сдержанный образ актрисы дополнили черные туфли на каблуке и минималистичные украшения. Белокурые волосы девушка собрала сзади и оставила едва закрученные пряди.

Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский выступил во время 80-й церемонии вручения американской кинонаграды "Золотой глобус" в Лос-Анджелесе.

Зеленского представил актер Шон Пенн, неоднократно посещал Украину после начала войны.

Первая мировая война унесла миллионы жизней. Вторая мировая война унесла десятки миллионов из них. Третьей мировой войны не будет. Это не трилогия,

– отметил Зеленский.

Президент добавил, что уже сейчас ясно, кто победит в войне. Мы это сделаем вместе со всем свободным миром. Аудитория аплодировала, когда президент сказал о прогнозируемой победе Украины.