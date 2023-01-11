У серпні серіал-приквел "Гри престолів" – "Дім дракона" спричинив справжній фурор. Особливу увагу до своєї персони прикувала виконавиця юної ролі Рейніри Таргарієн Міллі Олкок.

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І хоч згодом роль 22-річної дівчини замінила Емма Д'Арсі, яка зіграла дорослу спадкоємицю Залізного трону, Міллі Олкок здобула сотні тисяч прихильників зі всього світу.

Акторка завітала на 80-ту церемонію кінопремії "Золотий глобус" у чорній довгій сукні на бретельках з глибоким розрізом в зоні декольте від французького бренду Givenchy. Сукня оздоблена камінцями та перлинами.

Стриманий образ акторки доповнили чорні туфлі на підборах та мінімалістичні прикраси. Біляве волосся дівчина зібрала ззаді та залишила ледь закручені пасма.

Додамо, що президент України Володимир Зеленський виступив під час 80-ї церемонії вручення американської кінонагороди "Золотий глобус" у Лос-Анджелесі.

Зеленського представив актор Шон Пенн, який неодноразово відвідував Україну після початку війни.

Перша світова війна забрала мільйони життів. Друга світова війна забрала десятки мільйонів із них. Третьої світової війни не буде. Це не трилогія,

– зазначив Зеленський.

Президент додав, що вже зараз зрозуміло, хто переможе у війні. Ми це зробимо разом з усім вільним світом. Аудиторія аплодувала, коли президент сказав про прогнозовану перемогу України.