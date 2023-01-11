Украинская исполнительница поделилась со своими подписчиками новой серией фотографий, которые сделал для нее фотограф Антон Кулаковский.

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Тина Кароль позировала перед камерой в синем пальто длины макси от украинского бренда AMG Пальто из коллекции весна-лето 2022. на сайте бренда 2500 долларов (свыше 90 тысяч долларов).

Костюм от этого бренда первая леди Украины Елена Зеленская выбрала для встречи с первой леди Франции Бриджит Макрон.

Тина Кароль надела роскошное пальто на обнаженное тело. Такой обольстительный образ для певицы придумала стилистка Ольга Ревуцкая. Особый шарм добавило золотистое колье на шее и прическа в стиле мокрого эффекта.

Визажистка Наталья Стрельчук сделала для певицы естественный макияж в чудесных тонах. Исполнительница опубликовала несколько впечатляющих фотографий на белом фоне.

"Через тяжелые времена и войну в то же время наша обязанность – быть уже на высоте во всем. Творить, вдохновлять, быть креативными. Наша миссия, кроме защиты Родины, открыть миру новое государство, где все совершенно. От общества к сервису. Все остальное мы отстроим. Я люблю нашу страну и наш мир в ней", – подписала фотографии Тина Кароль.



Эффектная фотосессия Тины Кароль / Фото с Instagram



Эффектная фотосессия Тины Кароль / Фото с Instagram



Эффектная фотосессия Тины Кароль / Фото с Instagram