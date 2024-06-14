В черном платье и необычной прическе: Тина Кароль покорила удивительным образом
Источник:Тина Кароль
Певица Тина Кароль удивила публику новым амплуа. Исполнительница предстала в видеоролике в непривычном для себя образе и даже с новой прической.
Тина Кароль любит делиться с подписчиками эффектными кадрами с фотосессий или концертов. Звезда украинского шоу-бизнеса тщательно подбирает для себя наряд, который каждый раз очаровывает огромную армию поклонников.
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Недавно певица опубликовала новый видеоролик, на котором спела песню "Стерва" и захватила почти 2-миллионную аудиторию новым необычным аутфитом, который уже собрал немало положительных комплиментов.
Эффектный образ Тины Кароль
Певица надела сексуальное корсетное платье из кружева в длине мини, которое подчеркнуло зону декольте, талию и стройные ноги исполнительницы. Наряд Тина Кароль приобрела от украинского бренда Statnaia Corsets.
Свой образ блондинка решила дополнить кружевными перчатками черного цвета с плиссировкой от украинского дизайнера Нади Дзяк. Необычным в образе Тины стала прическа. Певица постоянно появляется со своей фирменной укладкой, впрочем на этот раз предстала в высоком хвосте.
Визажистка сделала для певицы насыщенный макияж с акцентом на черные веки и довершила мейк насыщенной темно-красной помадой.
Поклонники сразу отметили необычный look Тины и засыпали ее приятными комментариями:
- "Ого, вау, такой образ крутой. Тине красиво с хвостом! Что-то новое!";
- "Просто отобрало речь!";
- "Пожар!";
- "Невероятная женщина, красавица, певчая птичка Украины!";
- "Шикарная и роскошная женщина!".
Напомним, последний раз Тина Кароль попала в сеть в новом образе во время концерта Юлии Саниной из группы The Hardkiss. На событие певица примерила плиссированное платье от украинского бренда Jamemme за 73 тысячи гривен.