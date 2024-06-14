В черном платье и необычной прическе: Тина Кароль покорила удивительным образом

Певица Тина Кароль удивила публику новым амплуа. Исполнительница предстала в видеоролике в непривычном для себя образе и даже с новой прической.

Тина Кароль любит делиться с подписчиками эффектными кадрами с фотосессий или концертов. Звезда украинского шоу-бизнеса тщательно подбирает для себя наряд, который каждый раз очаровывает огромную армию поклонников.

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Недавно певица опубликовала новый видеоролик, на котором спела песню "Стерва" и захватила почти 2-миллионную аудиторию новым необычным аутфитом, который уже собрал немало положительных комплиментов.

Эффектный образ Тины Кароль

Певица надела сексуальное корсетное платье из кружева в длине мини, которое подчеркнуло зону декольте, талию и стройные ноги исполнительницы. Наряд Тина Кароль приобрела от украинского бренда Statnaia Corsets.

Свой образ блондинка решила дополнить кружевными перчатками черного цвета с плиссировкой от украинского дизайнера Нади Дзяк. Необычным в образе Тины стала прическа. Певица постоянно появляется со своей фирменной укладкой, впрочем на этот раз предстала в высоком хвосте.

Визажистка сделала для певицы насыщенный макияж с акцентом на черные веки и довершила мейк насыщенной темно-красной помадой.

Поклонники сразу отметили необычный look Тины и засыпали ее приятными комментариями:

"Ого, вау, такой образ крутой. Тине красиво с хвостом! Что-то новое!";

"Просто отобрало речь!";

"Пожар!";

"Невероятная женщина, красавица, певчая птичка Украины!";

"Шикарная и роскошная женщина!".

Напомним, последний раз Тина Кароль попала в сеть в новом образе во время концерта Юлии Саниной из группы The Hardkiss. На событие певица примерила плиссированное платье от украинского бренда Jamemme за 73 тысячи гривен.