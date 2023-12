С самого начала свитера имели только функциональное предназначение. Теплую и крепкую одежду использовали рыбаки, чтобы защититься от непогоды в море. Теперь эти вещи являются незаменимой базой в гардеробах модников и модниц. Надевайте их, чтобы не замерзнуть, а как выбрать такой, чтобы был актуальным в этом сезоне – рассказывает 24 Канал.

Интересно Как выглядит самая эффектная блузка сезона: стильные варианты, которые понравятся всем

Наивный принт

Модели с рисунками, возвращающими нас в детство – это один из трендов сезона. Но главное, что они дарят ощущение уюта, приближения праздников и покоя. Оригинальный принт может быть интересным способом самовыражения.

Мрієте щодня вражати стильними образами? З Obnova це просто! Мережа зібрала в одному місці одяг, взуття та аксесуари від найвідоміших брендів зі всього світу та постійно оновлює асортимент, враховуючи сьогоднішні тренди.

Чтобы образ с таким джемпером не выглядел по-детски, комбинируйте эту позицию с рубашками и классическими брюками.



Свитер с принтом с детства / Фото пинтерест Imparfaite.

Свитер с обнаженными плечами

Именно так, они снова вернулись в список актуальных вещей. Этот верх – о женственности, утонченности и привлекательности. Такое впечатление об образе сложится, даже если внизу будут обычные широкие джинсы.

Если хотите еще больше подчеркнуть зону шеи и скул, то под свитер соберите волосы вверх – на краб. Акцентные серьги также будут уместны.



Свитер с открытыми плечами / Фото пинтерест

С высоким горлом на молнии

Этот вариант пришел к нам с 1990-х годов. Он удобен и универсален, и особенно хорошо смотрится с леггинсами, которые, к слову, снова возвращаются в моду. Также одевайте его к юбкам миди и мини, джинсам и брюкам клеш.

В основном такие свитера носят с расстегнутой молнией – так образ выглядит более непринужденным и романтичным.



Свитер с молнией / Фото пинтерест POPSUGAR

Колорблок

Этот популярный тренд пришел в мир моды, получив вдохновение в творчестве мировых художников-абстракционистов. Суть состоит в том, что цветовые пятна должны образовывать четкие формы и геометрические фигуры.

Вещи в этом стиле будет акцентным в образе, но не обязательно выбирать только яркие цвета. Для спокойного лука можете попробовать свитер пастельных оттенков. Сочетайте колорблок с черными низом или джинсовыми вещами.



Колорблок / Фото Mango

"Тихая роскошь"

Если вам импонирует такая эстетика, вот вам основной принцип – less is more. Главное в этом варианте – никаких лого, качественные ткани и сдержанная палитра. Это могут быть все оттенки и подтоны белого, бежевого, серого, глубокий синий и зеленый, бургунд и, конечно, черный.



Образ в стиле тихой роскоши / Фото laparisiennestylee

Подберите к свитеру такие же минималистические вещи и обувь, а акцент сделайте на украшениях и идеальной прическе.