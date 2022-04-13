В рамках Kornit Fashion Week представлена ​​коллекция футболок с принтами украинских иллюстраторов We Ukraine. Средства от продаж передали на благотворительность в Фонд быстрого реагирования на помощь Украине. Команде удалось собрать 100 тысяч гривен и перечислить на нужды украинцев.

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Израильский бренд Para Ruk Israel на Неделе моды представил коллекцию аксессуаров, отсылающуюся к горе Мегиддо, где по преданию состоится финальное сражение между светом и тьмой, жизнью и смертью, добром и злом.

Шелковые платки в цветочный принт – это ода мира, жизни и яркой любви к уникальной флоре Израиля. Аксессуары символизируют борьбу и храбрость. В коллекции представлены портупеи, подобные кольчугам, чокерам и браслетам. Все эти украшения сделаны в Киеве. Мастерица покинула свой дом из-за боевых действий, и еще успела прислать посылку, которая поступила в Тель-Авив накануне презентации коллекции.

Этот бренд также объединился с несколькими украинскими дизайнерами, семьи которых оказались в зоне военных действий. Художница Марина Валери создала платье, украшенное израильским цветком.

"Создание этого образа – это возможность рассказать свою историю и вложить в нее важный для меня посыл. Это платье-цветок я посвящаю своей Родине, которая не имела весны", – рассказала дизайнер.

В коллекции представлены вещи основательницы бренда Sinita Brand Татьяны Синицкой, который известен сумками из бусин.

"В Украине остались мои родные – мама, бабушка, сестра, племянница. Этой коллаборацией мы смогли поддержать друг друга и помочь развитию наших брендов", – заявила дизайнер.