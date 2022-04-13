У межах Kornit Fashion Week представили колекцію футболок з принтами українських ілюстраторів We Ukraine. Кошти від продажу передали на благодійність до Фонду швидкого реагування на допомогу Україні. Команді вдалося зібрати 100 тисяч гривень та перерахувати на потреби українців.

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Ізраїльський бренд Para Ruk Israel на Тижні моди представив колекцію аксесуарів, що відсилається до гори Мегіддо, де за переказами відбудеться фінальна битва між світлом і пітьмою, життям і смертю, добром і злом.

Шовкові хустки в квітковий принт – це ода миру, життю та яскравій любові до унікальної флори Ізраїлю. Аксесуари символізують боротьбу та хоробрість. У колекції представиои портупеї, що подібні до кольчуг, чокери та браслети. Всі ці прикраси виготовлені в Києві. Майстриня покинула свою оселю через бойові дії, та ще встигла надіслати посилку, яка надійшла в Тель-Авів напередодні презентації колекції.

Цей бренд також об’єднався з кількома українськими дизайнерами, сім’ї яких опинилися в зоні воєнних дій. Художниця Марина Валері створила сукню, прикрашену ізраїльською квіткою.

"Створення цього образу – це можливість розповісти свою історію і вкласти в неї важливий для мене посил. Цю сукню-квітку я присвячую своїй Батьківщині, яка не мала весни", - розповіла дизайнерка.

У колекції представлені речі засновниці бренду Sinita Brand Тетяни Синицької, який відомий сумками з намистин.

"В Україні залишилися мої рідні – мама, бабуся, сестра, племінниця. Цією колаборацією ми змогли підтримати одне одного й допомогти розвитку наших брендів", – заявила дизайнерка.

На показі нової колекції ізраїльського бренду TOVALE фіналі шоу моделі виходили під українську пісню.