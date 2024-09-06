Какой свитер купить осенью: 3 топовых варианта, которые понравятся всем

Еще немного и наши футболки и майки придется заменить свитерами. Готовясь к холодной поре, советуем присмотреться к нескольким модным свитерам. Они являются универсальными, поэтому подойдут девушкам с любым стилем.

Чтобы создать модный и интересный образ, мы часто обращаемся к инфлюенсерам за вдохновением, пишет Fashion 24. На своих примерах они показывают стильные аутфиты, которые можно легко повторить. Свитер очень популярен осенью, поэтому рассказываем, какие именно модели актуальны.

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Мы выбрали французскую модницу Жюли Феррери, которая следит за последними тенденциями, чтобы на примере ее образов рассказать о трендовых и базовых свитерах на осень.

Модница живет на острове Корсика и имеет хороший вкус в одежде. Ее профиль состоит из многих модных стилизаций, которые можно достаточно легко повторить. Сосредоточив свое внимание именно на свитерах, рассказываем о самых актуальных вариантах, которые вам понадобятся осенью.

Серый

В осеннюю пору серый цвет становится особенно актуальным, поэтому добавляйте такой свитер в свои гардеробы. Он легко сочетается с любым нарядом – от базовых джинсов до классических палаццо. Жюли Феррери на своем примере показала, что их можно носить с юбкой палаццо или красивой праздничной юбкой.

Красный

Несмотря на то, что этой осенью цветом №1 считается бордовый, красный также не теряет своих позиций, поэтому выбирайте вязаный свитер, который прекрасно стилизуется с джинсами клеш и серыми брюками, как показала в своих образах инфлюенсерка.

Коричневый

А вот коричневый свитер будет выглядеть в ваших образах довольно благородно, поэтому советуем миксовать его с коричневыми брюками для создания монохромного образа или выбирать стильный свитер на замочке, который выглядит женственно и мило.

Добавим, что этой осенью в моду врывается свитер в ромбы аргайл, который напоминает классический свитер американского дедушки 1990-х годов. Именно он станет модным акцентом сезона, поэтому советуем обратить на него внимание.