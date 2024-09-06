Щоб створити модний та цікавий образ, ми часто звертаємося до інфлюенсерів за натхненням, пише Fashion 24. На своїх прикладах вони показують стильні аутфіти, які можна легко повторити. Светр є дуже популярним восени, тож розповідаємо, які саме моделі є актуальними.

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Ми обрали французьку модницю Жюлі Феррері, яка слідкує за останніми тенденціями, аби на прикладі її образів розповісти по трендові та базові светри на осінь.

Модниця живе на острові Корсика та має гарний смак в одязі. Її профіль складається з багатьох модних стилізацій, які можна досить легко повторити. Зосередивши свою увагу саме на светрах, розповідаємо про найактуальніші варіанти, які вам знадобляться восени.

Сірий

В осінню пору сірий колір стає особливо актуальним, тож додавайте такий светр у свої гардероби. Він легко поєднується з будь-яким вбранням – від базових джинсів до класичних палаццо. Жюлі Феррері на своєму прикладі показала, що їх можна носити зі спідницею палаццо чи красивою святковою спідницею.

Червоний

Попри те, що цієї осені кольором №1 вважається бордовий, червоний також не втрачає своїх позицій, тому обирайте в’язаний светр, який чудово стилізується з джинсами кльош та сірими штанами, як показала у своїх образах інфлюенсерка.

Коричневий

А от коричневий светр виглядатиме у ваших образах доволі благородно, тому радимо міксувати його з коричневими штанами для створення монохромного образу чи обирати стильний светр на замочку, який виглядає жіночно та мило.

Додамо, що цієї осені в моду вривається светр в ромби аргайл, який нагадує класичний светр американського дідуся 1990-х років. Саме він стане модним акцентом сезону, тому радимо звернути на нього увагу.