Свитер с узором Fair Isle – тренд осенне-зимнего сезона: стильные варианты

Свитер с узором Fair Isle приобретает свою популярность с приходом осенне-зимнего сезона. В холодное время он идеально подходит под пуховиков и дубленок.

Узор Fair Isle – один из элементов стиля членов королевской семьи. Принт стал популярен во время правления принца Уэльского в 1920-х годах.

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Уже не первый год узор, названный в честь одного из Шотландских островов, переосмысливают на трикотажных изделиях такие самые знаменитые бренды как Saint Laurent и Alexander McQueen.

Каждый сезон презентуя осенне-зимнюю одежду на подиумах можно увидеть несколько свитеров с узором Fair Isle.

Актуальным свитером с узором Fair Isle делают звезды стритстайла. Они одевают его как свитер-жилетку поверх белой рубашки, сочетают с брюками палаццо и мидиоюбками. В стилизации они достаточно просты, поскольку все внимание в образе устремляется именно на них, поэтому носите их с любимыми джинсами и брюками.

История появления свитера Fair Isle

Fair Isle – это маленький остров к северу от Шотландии, входящий в архипелаг Шотландских островов. Именно здесь и зародилась традиция вязать цветные узорные свитера и джемпера.

Предполагают, что жители острова могли увидеть подобные орнаменты на свитерах, оставленных скандинавами. Мимо острова проходили корабли, поэтому жители, вероятно, выменяли у моряков одежду в обмен на еду и воду.

К середине XIX века вязаные вещи произведены на Фэйр-Айле, получившие популярность за пределами острова. Свитер с узором Fair Isle носил в 1920-х годах принц Эдуард, герцог Виндзорский, будущий король Великобритании Эдуард VIII.



Свитер с узором Fair Isle – тренд осенне-зимнего сезона / Фото с Vogue



Свитер с узором Fair Isle – тренд осенне-зимнего сезона / Фото с Vogue



Свитер с узором Fair Isle – тренд осенне-зимнего сезона / Фото с Vogue



Свитер с узором Fair Isle – тренд осенне-зимнего сезона / Фото с Vogue



Свитер с узором Fair Isle – тренд осенне-зимнего сезона / Фото с Vogue



Свитер с узором Fair Isle – тренд осенне-зимнего сезона / Фото с Vogue