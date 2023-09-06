Культовый красный свитер с белыми овцами и одной черной принцесса Диана надела на матч с поло своего жениха Уэльского принца.

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Этот свитер разработали дизайнеры Салли Муир и Джоанна Осборн. После того, как их выбор одела принцесса Диана, популярность дизайнеров возросла в разы. Трикотаж под маркой Warm&Wonderful они выпускали до 1994 года, но впоследствии покинули модную индустрию.



Свитер от бренда Warm & Wonderful / Фото Princessa Diana Blog

Салли и Джоанна рассказывали в одном из своих интервью, что впервые узнали о принцессе Диане из страниц газет, в которых блондинка красовалась в их свитере. Это привело к всплеску продаж и узнаваемости бренда среди общественности.



Принцесса Диана в знаменитом свитере. Фото Princessa Diana Blog

Принцесса Диана надела под низ свитера белую рубашку, выпустив воротник и завершив его черным бантом. Свой аутфит знаменитость довершила белыми брюками.

В 2020 году произошла очередная популярность свитера с овцами, поскольку его перевыпустила компания Rowing Blazers. Запуская свитер снова в продажу, бренд обратился за помощью к создателям оригинального свитера.

Что интересно, оригинальный свитер, который одевала принцесса Диана испытал некоторое повреждение, Букингемский дворец отправил дизайнерам свитер с просьбой отремонтировать.

Дизайнеры связали и отправили для принцессы новый свитер, а поврежденный остался у них. Салли и Джоанна нашли его в этом году на чердаке, спрятанном в маленькой коробочке. Тогда дизайнеры решили отдать свитер на аукцион Sotheby's. Уже завтра, 7 сентября, он должен быть приобретен от 50 до 100 тысяч долларов.