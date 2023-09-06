Культовий червоний светр з білими овечками та однією чорною принцеса Діана одягнула на матч з поло свого нареченого принца Уельського.

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Цей светр розробили дизайнери Саллі Муір і Джоанна Осборн. Після того, як їхній вибір одягнула принцеса Діана популярність дизайнерів зросла в рази. Трикотаж під маркою Warm & Wonderful вони випускали до 1994 року, але згодом покинули модну індустрію.



Светр від бренду Warm & Wonderful / Фото Princessa Diana Blog

Саллі та Джоанна розповідали в одному зі своїх інтерв’ю, що вперше дізналися про принцесу Діану зі шпальт газет, в яких білявка красувалася у їхньому светрі. Це призвело сплеск продажів та впізнаваність бренду серед громадськості.



Принцеса Діана у знаменитому светрі / Фото Princessa Diana Blog

Принцеса Діана одягнула під низ светра білу сорочку, випустивши комір та довершивши його чорним бантом. Свій аутфіт знаменитість довершила білими штанами.

У 2020 році відбувся чергова популярність светру з вівцями, оскільки його перевипустила компанія Rowing Blazers. Запускаючи светр знову в продаж, бренд звернувся за допомогою до творців оригінального светру.

Що цікаво, оригінальний светр, який одягала принцеса Діана зазнав деякого пошкодження, тож Букінгемський палац відправив дизайнерам светр з проханням відремонтувати.

Дизайнери зв’язали та відправили для принцеси новий светр, а пошкоджений залишився в них. Саллі та Джоанна знайшли його цього року на горищі, який був захований в маленькій коробочці. Тоді дизайнери вирішили віддати светр на аукціон Sotheby's. Вже завтра, 7 вересня, його мають придбати від 50 до 100 тисяч доларів.