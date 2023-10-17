Свитер с дополнительным набором рукавов можно завязать на плечах, накинуть на локти или затянуть на талии. Почитателем этого оригинального дизайна является Джонатан Андерсон. Он использовал дополнительные рукава в своих образах для брендов Loewe и JW Anderson.

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В своих коллекциях бренды использовали не только свитера с двойными рукавами, но платья длины миди. Стоит отметить, что на платьях с коротким рукавом дополнительные длинные рукава играют особое значение, ведь наряд воспринимается гораздо эффектнее.

Такая трикотажная изюминка является не только эксцентричным моментом в образе, но и демонстрирует изысканность. Выбирайте для себя на осень классические белые, молочные или серые цвета, впрочем, можете делать ставку на яркий оттенок.

Трикотажные платья сочетайте с лоферами и белыми носками, сапогами челси и высокой обувью на каблуке. Свитера с дополнительными рукавами можете совмещать с базовыми джинсами, лосинами или брюками палаццо. Также не забывайте о стильных юбках длины макси, которые до сих пор не теряют популярности.

Добавим, что с таким свитером вам даже удастся достичь эстетики Old Money, ведь свитер выглядит довольно благородно, особенно если вы приобретете его качественный материал и в дорогом цвете.



Трендовые свитера осени 2023 / Фото Vogue



Трендовые свитера осени 2023 / Фото Vogue



Трендовые свитера осени 2023 / Фото Vogue



Трендовые свитера осени 2023 / Фото Vogue