Назван свадебный антитренд: какая вещь может испортить праздник

Каждая невеста хочет выглядеть в день своей свадьбы особенно и неповторимо, поэтому здесь нет никаких правил, которые нужно соблюдать. Однако стоит отказаться от одной вещи – короткой свадебной фаты.

Долгая свадебная фата всегда была в моде, пишет 24 Канал. В ней еще выходили замуж наши мамочки, а вот короткая фата была в моде очень давно. Эта вещь в свадебном образе встречается крайне редко, впрочем, стоит ее избегать, если не хотите выглядеть устарело.

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Обычно больше пар женятся именно летом, впрочем осенью молодожены также планируют свой особый день. Если ваш свадебный образ еще готов не полностью, а вы находитесь в поисках фаты, лучше не обращать внимания на короткий фасон.

Сейчас актуальна длинная фата, длина которой может достигать вплоть до пола. Таким образом, образ выглядит совершенно и стильно, и не нарушает никаких тенденций.

Дизайнеры начали учитывать любые пожелания невест, поэтому можете не обращать внимания на длину свадебных платьев. Популярностью пользуются как длинные модели, так и короткие, которые также выглядят интересно и красиво.

Все реже встречаются пышные платья, которые одеваются вместе с подюбником с фатина. Это уже скорее пережиток прошлого и отсылка в 2000-е годы. Сейчас невесты выбирают красивые и элегантные платья без лишнего великолепия.



Антитрендовая свадебная фата 2023 / Фото из Pinterest



Антитрендовая свадебная фата 2023 / Фото из Pinterest



Антитрендовая свадебная фата 2023 / Фото из Pinterest