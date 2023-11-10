Дизайнер Алин Ле'кал представил новый свадебный кампейн, который следует принять во внимание девушкам, планирующим свадьбу в 2024 году.

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Бренд AlinLe'Kal представил изящные и элегантные свадебные образы. Они совмещают в себе символ роскоши и изысканности. Почти каждый фасон платья особенный, чтобы невеста, которая наденет это платье, чувствовала себя особенно.

Австралийский бренд уже давно вышел на новые просторы – Европу, Азию и Ближний Восток. Свои коллекции марка представляла на Парижской неделе моды, а платья надевали международные знаменитости на красные дорожки.

Если вы ищете интересный и нестандартный образ, то предлагаем просмотреть новую коллекцию свадебных платьев от бренда AlinLe'Kal. Обратите внимание на телесное миниплатье, которое становится длинным благодаря сетчатому материалу, украшенному бисером. Платье декорировано им по всей длине и украшено перьями.



Коллекция свадебных платьев от австралийского бренда / Фото Vogue

Также в коллекции представлено базовое платье-бюстье с габаритными белыми камнями на поясе и рассыпанными камешками на корсете и внизу.



Коллекция свадебных платьев от австралийского бренда / Фото Vogue

Платье в форме рыбки, которое было актуально много лет назад, похоже, снова возвращается в моду. А еще обратите внимание на платья с рюшами и бахромой, которые актуальны в этом сезоне и не потеряют своей актуальности в 2024 году.



Коллекция свадебных платьев от австралийского бренда / Фото Vogue



Коллекция свадебных платьев от австралийского бренда / Фото Vogue



Коллекция свадебных платьев от австралийского бренда / Фото Vogue